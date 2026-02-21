Porriño no consigue agotar las ayudas para Torneiros

El Concello de Porriño no ha logrado gastar el millón de euros de fondos europeos que le concedió la Xunta para la rehabilitación de viviendas en Torneiros, las cuales debían ser solicitadas por las comunidades de vecinos. Solo tres portales del bloque 19 solicitaron dicha subvención, por la que recibirán un total de 544.000 euros. El hecho de que las propias comunidades de vecinos tuvieran que aportar una parte para completar el coste del proyecto que presentaron para recibir las ayudas disuadió a la mayoría de propietarios, por lo que, vencido el plazo para solicitar la subvención, solo se ha consumido el 62% de la misma.

Sobre esto, el PSOE de Porriño acusa al gobierno local de «protagonizar uno de los mayores fracasos de gestión reciente, al dejar de ejecutar 328.000 euros de ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de Torneiros». En este sentido, cabe destacar que eran los propietarios los que tenían que solicitar las subvenciones y que el Concello realizó diversas reuniones y jornadas informativas para trasladar a los vecinos toda la información del proceso, ofreciendo incluso asesoramiento técnico y jurídico para facilitar la tramitación de las solicitudes.

Aún así, los socialistas insisten en que «la causa no fue la falta de interés vecinal, sino la ausencia total de impulso institucional». «La situación podría haberse evitado si el alcalde conociera de verdad la realidad social de Torneiros. Muchas familias no pueden adelantar dinero ni hacer trámites complicados sin ayuda», destacan desde el PSOE, proponiendo, por ejemplo, un sistema de financiación puente o anticipos sin intereses para que tuviera derecho a la ayuda.

Del millón de euros al que podían acceder las comunidades de vecinos de Torneiros, recibirán un total de 544.260 euros, con los que se costearán buena parte de tres proyectos que ascienden cada uno a casi 232.500 euros. Aunque hubo una cuarta solicitud aprobada, esta fue finalmente denegada por la comunidad beneficiaria, y el Concello informó publicamente entonces que todavía quedaban fondos disponibles.

Noticias relacionadas

Del millón de euros que podría haber recibido Porriño, cerca de 872.500 euros estaban destinadas a los vecinos y la parte restante al Concello, que finalmente recibirá 102.000 euros, al ser esta la parte proporcional que le corresponde, que invertirá en la urbanización y mejora del entorno de Torneiros.