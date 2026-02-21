El desfile de Carnaval de Mos tendrá 21 comparsas

Mos ultima los preparativos para el gran desfile de Carnaval, que se celebrará mañana domingo a partir de las 17.00 horas en la Avenida de Sanguiñeda, con la participación de 21 comparsas.

Abrirán el desfile las cinco infantiles, cuatro de Mos y una de Vigo, a las que seguirá otra de Vigo que integra a cinco personas con movilidad reducida. A continuación, desfilarán las restantes agrupaciones. Desde el Concello adelantan que, como novedad, el desfile de Carnaval recibirá la visita del Xabarín.