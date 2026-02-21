Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Entroido

El desfile de Carnaval de Mos tendrá 21 comparsas

D. P.

Mos

Mos ultima los preparativos para el gran desfile de Carnaval, que se celebrará mañana domingo a partir de las 17.00 horas en la Avenida de Sanguiñeda, con la participación de 21 comparsas.

Abrirán el desfile las cinco infantiles, cuatro de Mos y una de Vigo, a las que seguirá otra de Vigo que integra a cinco personas con movilidad reducida. A continuación, desfilarán las restantes agrupaciones. Desde el Concello adelantan que, como novedad, el desfile de Carnaval recibirá la visita del Xabarín.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents