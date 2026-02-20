Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Local de Mos fomenta buenos hábitos en los centros escolares

Los agentes imparten charlas dirigidas al alumnado de Primaria y Secundaria

Agentes de la Policía Local impartiendo una de las charlas. | D.P.

D. P.

Mos

La Policía Local de Mos está desarrollando durante este mes de febrero un completo programa de charlas de educación vial dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los centros educativos del municipio. Esta iniciativa, integrada dentro del calendario lectivo, tiene como objetivo fomentar hábitos seguros, responsables y cívicos en la movilidad, adaptando los contenidos a las diferentes edades y realidades del alumnado. Las sesiones se imparten directamente en los centros educativos y cuentan con un enfoque práctico, participativo y próximo.

En el caso de Educación Primaria, las charlas están orientadas al alumnado de cursos intermedios, trabajando aspectos básicos como el comportamiento seguro como peatones y pasajeros; el conocimiento e interpretación de las principales señales de tráfico; la importancia del respeto a las normas y de la convivencia en el espacio público; o la prevención de riesgos viarios en el entorno escolar y familiar.

Por otro lado, para el alumnado de educación Secundaria, las sesiones amplían los contenidos y abordan, además de la seguridad viaria, cuestiones clave como la movilidad segura en entornos urbanos e interurbanos; el análisis de conductas de riesgo asociadas a la velocidad, a las distracciones y al consumo de alcohol y drogas; las consecuencias personales, sociales, administrativas y penales de los accidentes de tráfico o la responsabilidad individual en la toma de decisiones seguras.

Las charlas están diseñadas como sesiones dinámicas de carácter educativo y preventivo, utilizando recursos audiovisuales y ejemplos reales, con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la importancia de la seguridad viaria como valor cívico fundamental.

