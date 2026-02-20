La Policía Local de Mos fomenta buenos hábitos en los centros escolares

La Policía Local de Mos está desarrollando durante este mes de febrero un completo programa de charlas de educación vial dirigidas al alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los centros educativos del municipio. Esta iniciativa, integrada dentro del calendario lectivo, tiene como objetivo fomentar hábitos seguros, responsables y cívicos en la movilidad, adaptando los contenidos a las diferentes edades y realidades del alumnado. Las sesiones se imparten directamente en los centros educativos y cuentan con un enfoque práctico, participativo y próximo.

En el caso de Educación Primaria, las charlas están orientadas al alumnado de cursos intermedios, trabajando aspectos básicos como el comportamiento seguro como peatones y pasajeros; el conocimiento e interpretación de las principales señales de tráfico; la importancia del respeto a las normas y de la convivencia en el espacio público; o la prevención de riesgos viarios en el entorno escolar y familiar.

Por otro lado, para el alumnado de educación Secundaria, las sesiones amplían los contenidos y abordan, además de la seguridad viaria, cuestiones clave como la movilidad segura en entornos urbanos e interurbanos; el análisis de conductas de riesgo asociadas a la velocidad, a las distracciones y al consumo de alcohol y drogas; las consecuencias personales, sociales, administrativas y penales de los accidentes de tráfico o la responsabilidad individual en la toma de decisiones seguras.

Las charlas están diseñadas como sesiones dinámicas de carácter educativo y preventivo, utilizando recursos audiovisuales y ejemplos reales, con el objetivo de concienciar al alumnado sobre la importancia de la seguridad viaria como valor cívico fundamental.