Muere Seve Novas, director de la Rondalla Santa María do Porriño e institución en el mundo rondalleiro

El mundo de las rondallas del área de Vigo está de luto por el fallecimiento de Severino Novas, «Seve» (Cangas, 1973), gaiteiro y director de la Rondalla Santa María do Porriño, en la que se implicó desde su fundación en 2024. Novas murió tras una lucha contra el cáncer y era considerado una institución dentro del universo rondalleiro, donde deja una huella imborrable.

La Federación de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo trasladó su pésame a través de un mensaje dirigido a la formación porriñesa y a la familia: «Dende a Federacion de Rondallas da AMV queremos trasmitir o noso pésame a tódolos membros da rondalla de Santa María do Porriño así como a familia do seu director Seve, o cal nos acaba de deixar esta pasada noite. Alí donde estés seguro que seguirás velando por todos».

Antes de ponerse al frente de la rondalla de Porriño, con la que participó en el último festival del Ifevi, Seve había dirigido la Rondalla Galiñeiro de Vincios, donde lo recuerdan con especial cariño como su «peixeiro-gaiteiro-director». Desde la AVV Galiñeiro de Vincios también quisieron despedirse de él: «Cantas horas e momentos xuntos nos regaláches. Dende a Rondalla Galiñeiro de Vincios estarás gravado no nosos corazóns sempre e darche as gracias por todo».

Su vinculación con la cultura iba más allá de las rondallas. En Porriño, donde residía desde hace años y regentaba un puesto de pescado, era una figura habitual del Festival de Cans. Desde la organización lo definieron como parte inseparable del evento: «Formaba parte da paisaxe emocional do noso festival». En su mensaje recuerdan su presencia constante desde las primeras ediciones, cocinando para invitados, atendiendo su «mítico posto no Cans Voulevar» o en la Leiro do río, siempre «combinando coa súa gaita inseparable», además de participar en pasarrúas con los chimpíns.

Noticias relacionadas

Severino Novas también tuvo un pasado en la política en su Cangas natal, donde ejerció como concejal de Deportes en el Gobierno cuatripartito presidido por Euloxio López (1995/99) y posteriormente en la oposición. Natural de Vilariño (O Hío), fue un joven líder estudiantil en el IES de Rodeira y entró en el Gobierno local en 1996, tras la dimisión de Lao Sotelo, permaneciendo hasta 1999. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y numerosos compañeros y amigos del municipio morracense se han sumado también a las condolencias.