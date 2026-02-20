Un millar de atletas correrán contra el cáncer en Mos el domingo

Mos vivirá este domingo, 22 de febrero, una de sus citas deportivas y solidarias más destacadas del año con la celebración de la cuarta edición «Corremos contra o cancro», que contará con cerca de un millar de participantes. La prueba, organizada por el Concello con la colaboración del Club ADN Runners-Telmo Peluqueros F.C., convertirá el entorno del Pazo de Mos en un punto de encuentro para el deporte, la solidaridad y la convivencia.

La jornada arrancará a las 10.00 horas con la salida de la 10k y la 5k. A las 10.20 horas, saldrá la andaina de 6k y a las 11.45 horas la carrera de la categoría «Minions»; a las 12.00 horas, la de la categoría «Patrulla canina» y a las 12.15 horas, la categoría «Pocoyó». La inscripción para la andaina permanecerá abierta hasta el domingo.

La recogida de dorsales podrá realizarse mañana, sábado, en el Decathlon del Centro Comercial Meixueiro, en horario de 10 a 14.30 horas y de 16.30 a 20.30 horas; o el propio domingo en las inmediaciones de la salida, de 8 a 9.30 horas.

Desde el Concello de Mos destacan la excelente respuesta de los vecinos y vecinas y el carácter intergeneracional de la prueba.