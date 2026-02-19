Construcción
El PSOE de Salceda pide más vivienda pública
Salceda de Caselas
El PSdeG-PSOE considera insuficiente la inversión prevista por el IGVS en Salceda para construir vivienda pública, aunque respaldó con su voto en el pleno la cesión de una parcela en A Devesa, que en su día estaba destinada a pisos de promoción privada. Los socialistas indican que la actuación contempla unas treinta viviendas, cifra que no cubre la elevada demanda existente. El PSOE reclama más suelo público y recuerdan la disponibilidad de terrenos en la villa, entre ellos 50.000 metros ya cedidos en 2008.
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
- La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
- La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
- La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
- Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío