Construcción

El PSOE de Salceda pide más vivienda pública

D. P.

Salceda de Caselas

El PSdeG-PSOE considera insuficiente la inversión prevista por el IGVS en Salceda para construir vivienda pública, aunque respaldó con su voto en el pleno la cesión de una parcela en A Devesa, que en su día estaba destinada a pisos de promoción privada. Los socialistas indican que la actuación contempla unas treinta viviendas, cifra que no cubre la elevada demanda existente. El PSOE reclama más suelo público y recuerdan la disponibilidad de terrenos en la villa, entre ellos 50.000 metros ya cedidos en 2008.

