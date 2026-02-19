Obras
Porriño ultima la mejora integral de la eficiencia energética del Centro Cívico
El Concello invierte 150.000 euros en nuevas carpinterías exteriores, cambio de luminarias, revestimiento de fachadas y modernos sistemas de climatización
J. Bernárdez
El Concello de Porriño ultima las obras de mejora de la eficiencia energética en el Centro Cívico, que cuenta con un presupuesto de 150.000 euros, que aumentará con el pintado exterior e interior del edificio. El proyecto busca reducir el consumo energético, mejorar la calidad del aire interior, optimizar el confort térmico y contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, consolidando el compromiso del Concello con la sostenibilidad ambiental.
Las obras ya están muy avanzadas, y ya se instalaron las nuevas carpinterías exteriores por otras más eficientes, que mejorarán el aislamiento térmico y permitirán un menor gasto energético. También se instalará un nuevo aislamiento en las fachadas, aumentando la eficiencia térmica global del edificio, y se renovará la iluminación mediante sistemas eficientes de bajo consumo, reduciendo el gasto eléctrico sin comprometer la calidad lumínica de las aulas y espacios comunitarios.
La mejora de los sistemas de climatización y ventilación es uno de los puntos centrales del proyecto. En la segunda planta se instalará un sistema de ventilación con recuperador de calor y redes de conductos de impulsión y extracción, que permitirá optimizar tanto el confort térmico como la calidad del aire interior. Estos sistemas garantizarán que los más de 150 alumnos de la Escuela Municipal de Música, así como las asociaciones y colectivos que usan el edificio, dispongan de un ambiente saludable y cómodo durante sus actividades.
La actuación está subvencionada por la Consellería de Presidencia Justicia y Deportes, con cargo a una orden de ayudas para promover la eficiencia energética en edificios municipales, y cofinanciada por la Unión Europea a través del programa Galicia Feder 2021-2027. La subvención cubre el 80% del coste total, mientras que el Concello aporta el 20% restante.
«Estas obras no solo mejoran la eficiencia energética del Centro Cívico, sino que también reducen costes de mantenimiento y contribuyen directamente a la reducción de las emisiones del CO2, al tiempo que mejoran el confort de las personas que utilizan la escuela de música, las aulas y los espacios comunitarios», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que «la colaboración entre el Concello, la Consellería y la Unión Europea hace posible acometer actuaciones de este tipo que de otra manera serían difíciles de financiar solo con recursos municipales».
