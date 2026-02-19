Porriño ofrece una nueva actividad que mezcla teatro y literatura

El Concello de Porriño, a través de la Biblioteca Municipal, pone en marcha el obradoiro «Libros que latexan», una propuesta de expresión y creación que invita a los vecinos y vecinas a transformar la lectura en una experiencia viva a través de las artes escénicas, especialmente el teatro y la narración oral.

El obradoiro constará de ocho sesiones, que se celebrarán los jueves de 18.00 a 19.30 horas, los días 5, 12 y 26 de marzo; 9, 16, 23 y 30 de abril; y 7 de mayo. La última sesión incluirá una muestra final abierta al público con el material trabajado.

La actividad está abierta a toda la población a partir de los 16 años, promoviendo el diálogo intergeneracional, y será impartida por Ana Abad de Larriva, coordinadora y dinamizadora del club de lectura municipal. Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en la Biblioteca Municipal, teniendo preferencia las censadas en Porriño.