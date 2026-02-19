El BNG urge soluciones ante la «inseguridad real» de Torneiros

El BNG de Porriño denuncia la «situación de inseguridad real que se está viviendo en Torneiros», agudizada desde el pasado verano, y de la que ya alertaron al gobierno local reclamando la convocatoria de una junta local de seguridad hace dos meses. Según los nacionalistas, la situación, lejos de mejorar, persiste, lo que ha llevado a los vecinos del barrio a iniciar una recogida de firmas para reclamar soluciones efectivas.

El foco de la inseguridad en la parroquia de Torneiros es «un problema persistente de venta de drogas», explican desde el Bloque, indicando que esto causa conflictos y un deterioro de la convivencia. «Existe un foco muy próximo a los centros de enseñanza del CEIP Ribeira y del IES Ribeira do Louro, así como también de la escuela infantil, y personas que se encuentran en consumo activo confluyen con los menores que acuden a los centros educativos, provocando problemas de convivencia impropios de un espacio educativo», denuncian desde el BNG, confirmando que desde verano aumentó notablemente la afluencia de personas consumidoras y los conflictos violentos, registrándose estragos materiales, por lo que se presentaron numerosas denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Local.

De todo esto ya alertó el grupo municipal del BNG en diciembre, aprobando en pleno una moción en la que solicitaba al alcalde que convocase con carácter urgente una junta local de seguridad. Esta se demoró dos meses, celebrándose finalmente la semana pasada y, según los nacionalistas, «las conclusiones trasladadas por el gobierno contrastan con la realidad que se vive en el barrio, llegando a afirmar que Porriño es un Concello seguro».

Desde el BNG muestran su apoyo a los vecinos y vecinas y la concejala Miriam Martínez denuncia que «tanto el Concello como la Subdelegación del Gobierno no están asumiendo sus responsabilidades con la diligencia que la situación requiere».