Porriño aplaza el Enterro da Sardiña
El Concello de Porriño aplazó ayer su programación de Entroido «ante la inestabilidad meteorológica prevista y al no estar garantizado al 100% que no se produzcan precipitaciones». Los actos previstos ayer se trasladan al sábado 28, mientras que la programación enmarcada para hoy, con el Enterro da Sardiña, tendrán lugar el domingo 1 de marzo. El gran desfile de comparsas arrancará a las 18.00 horas.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa