Porriño aplaza el Enterro da Sardiña

El Concello de Porriño aplazó ayer su programación de Entroido «ante la inestabilidad meteorológica prevista y al no estar garantizado al 100% que no se produzcan precipitaciones». Los actos previstos ayer se trasladan al sábado 28, mientras que la programación enmarcada para hoy, con el Enterro da Sardiña, tendrán lugar el domingo 1 de marzo. El gran desfile de comparsas arrancará a las 18.00 horas.