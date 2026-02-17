Porriño inicia la mejora integral de su Complejo Deportivo por 450.000 euros

El Concello de Porriño ya ha iniciado las obras de mejora integral del Complejo Deportivo Municipal, que avanzan a buen ritmo con la próxima cubierta de sus dos pistas de pádel exteriores y la renovación completa del entorno polideportivo. La inversión total asciende a casi 450.000 euros, de los que 204.000 euros están financiados a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas y la cantidad restante es asumida por el Concello con fondos propios.

La actuación se estructura en dos grandes líneas. Por un lado, se ejecutará la cubrición de las dos pistas de pádel exteriores mediante una estructura independiente que abarcará tanto las superficies de juego como las zonas de paso anexas. La solución adoptada permitirá mantener el carácter abierto y ventilado de la instalación, al tiempo que garantizará protección frente a las inclemencias meteorológicas, posibilitando su uso durante todo el año.

Por otro lado, se competerá una transformación integral del entorno exterior del complejo. El proyecto incluye la renovación de las zonas ajardinadas existentes, la creación de nuevas áreas verdes mediante jardineras, la instalación de mobiliario urbano y la ejecución de un jardín vertical en la fachada acristalada de la piscina. Este elemento vegetal contribuirá a mejorar la integración estética del edificio y a reducir el impacto térmico, favoreciendo así una mayor eficiencia energética.

Las obras contemplan también el acondicionamiento del suelo del gimnasio del polideportivo y la mejora del tejado del pabellón 2, actuaciones destinadas a optimizar las condiciones de seguridad y confort en unas instalaciones que registran una elevada actividad por parte de usuarios de todas las edades.

«Esta era una demanda histórica de los vecinos y vecinas: poder utilizar las pistas de pádel sin depender del tiempo. Pero además estamos aprovechando para hacer una mejora integral de un espacio clave para el deporte local, haciéndolo más moderno, más eficaz y más agradable», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo.