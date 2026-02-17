Entroido
Mos da la bienvenida a su Carnaval con una gran fiesta infantil
Mos dio el pistoletazo de salida a su Carnaval ayer por la tarde con la celebración de una gran fiesta infantil en el Pabellon Óscar Pereiro. La cita se diseñó para los más pequeños y sus familias, por lo que no faltaron hinchables, música y animación.
El gran desfile de comparsas tendrá lugar el domingo 22 de febrero, tal y como ya estaba previsto, aunque se adelanta a las 17 horas, con la concentración de las comparsas a las 16.30 horas. El recorrido se desarrollará por la Avenida de Sanguiñeda, epicentro de la celebración.
El Concello destina un presupuesto de 12.000 euros en premios para fomentar la participación de comparsas y grupos, que competirán en distintas categorías, infantil y adultos, y optarán también a menciones especiales a la mejor carroza, mejor disfraz y mejora animación.
Tras el desfile, cerrará la programación de Carnaval en Mos el concierto de «Pa ti na Má».
