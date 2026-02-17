El mal tiempo no frena la muestra del entroido tradicional de A Feira

Las calles de A Esfarrapada, en la villa de Salceda de Caselas, volvieron a ser el escenario del Entroido tradicional de A Feira, con la presencia de los cabaleiros, las damas, los músicos y los y las danzantes.

Debido a la lluvia de este año, la comitiva terminó con sus trajes empapados, pero aun así mantuvieron su presencia y la ilusión de representar la parte más tradicional del Entroido de Salceda.

Numeroso público acompañó el domingo a los y las integrantes por las calles, no solo por las peatonales, sino también por otras abiertas al tráfico. Un solo agente de la Policía Local se encargó de regular la marcha y, a pesar de su complejidad —animales, personas y coches—, concluyó sin problemas.

El «Entroido tradicional del barrio de A Feira» ya se considera una de las expresiones más auténticas del carnaval del sur de Galicia. Se trata de una celebración con profundas raíces populares que mantiene vivos elementos propios transmitidos de generación en generación, convirtiéndose en un símbolo de identidad para sus vecinos y vecinas. La recuperación se realizó hace varios años y, de momento, se ha quedado en el barrio de A Feira, aunque la tradición oral habla de otras zonas de Salceda.

Uno de los protagonistas indiscutibles de esta tradición son los cabaleiros. Montados a caballo, recorren las calles luciendo vestimentas especialmente llamativas, caracterizadas por su colorido, riqueza ornamental y cuidada elaboración. La imagen de los jinetes avanzando en grupo, con porte solemne y seguro, es uno de los momentos más esperados de la jornada.

Junto a los cabaleiros, el Rancho de Entroido de A Feira desempeña también un papel fundamental. Sus integrantes, vestidos con atuendos tradicionales, interpretan coplas y piezas musicales que forman parte del repertorio histórico, manteniendo viva la vertiente más popular y participativa de la fiesta. La música y el sonido de los instrumentos tradicionales acompañan el recorrido, junto a una o dos damas.