Gaudí inspira la batalla en Salceda

Los barrios de A Feira y Castro Barreiro, enfrentados desde hace casi 140 años, parecen estar más en sintonía que nunca. El año pasado la sorpresa fue mayúscula cuando ambos barrios presentaron propuestas similares, inspiradas en la inteligencia artificial, en su tradicional batalla del martes de Carnaval. Hacía 30 años que no coincidían en la temática de sus respectivas comparsas, por eso nadie se creía este martes en Salceda lo que estaban viendo: los dos barrios cimentaron su desfile en el universo de Gaudí, seguramente por la celebración en este 2026 del centenario del fallecimiento del arquitecto catalán.

«Nós somos nós, e vós os que copiades», se escuchaba decir al inicio del desfile a un integrante de uno de los barrios. Este año, los encargados de abrir el enfrentamiento centenario fueron los de A Feira, cuya carroza principal estaba encabezada por la que, posiblemente, sea la salamandra más fotografiada de España, la que Gaudí diseñó en el Parque Güell.

Otras localizaciones de dicho parque, así como otros edificios míticos de la Barcelona modernista de Gaudí, como la Casa Batlló o la Sagrada Familia, estaban representadas en la comparsa de A Feira, en la que no faltaba un tranvía, en alusión al atropello que sufrió Gaudí por este medio de transporte y que fue motivo de su muerte, hará este año, un siglo.

Carroza de Castro Barreiro, con la Sagrada Familia atrás, ayer, en Salceda de Caselas. / ANXO GUTIÉRREZ

Tras A Feira, entró en escena Castro Barreiro, con una carroza también presidida por el reptil del Parque Güell. Los de Barreiro se atrevieron además a reproducir la Sagrada Familia y de ello presumieron en la portada de un periódico. «Castro Barreiro culmina a Sagrada Familia ante o asombro mundial», se podía leer en el titular.

A mitad de recorrido, los cientos de personas que no se pierden esta cita con el Carnaval de Salceda tuvieron que abrir los paraguas, porque la lluvia que amenazó el desfile durante todo el día, y que obligó a otros Concellos a suspender sus concursos de comparsas, hizo acto de presencia.

«No llueve, son las lágrimas de Gaudí, que se emociona al ver este espectáculo», dijo el speaker, con muy buen criterio, pues las propuestas de ambos barrios fueron todo un homenaje al máximo exponente del modernismo en nuestro país. Aunque A Feira y Castro Barreiro compitieron por segundo año consecutivo con las mismas armas, la batalla la volvió a ganar el público que pudo disfrutar de dicho espectáculo.