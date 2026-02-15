Pleno
Salceda saca adelante sus cuentas
El presupuesto se aprueba con el voto en contra del PP
Los seis votos del PP de Salceda en contra, en esta ocasión, no fueron suficientes para tumbar el presupuesto de 2026, ya que MS y PSOE pactaron su aprobación y el BNG se abstuvo, mostrando en todo momento su disposición a dejar pasar las cuentas, a pesar de que no las consideraba las más idóneas.
El presupuesto, que supera los seis millones de euros, fue defendido por el edil de Hacienda, Álex Rodríguez, y no incorporó ninguna modificación con respecto al pleno anterior. Lo único que cambió fue la presencia del edil socialista Óscar Domínguez, convaleciente en la anterior sesión, lo que posibilitó un empate entre votos a favor y en contra, resuelto en segunda votación con el voto de calidad de la alcaldesa.
El concejal del PP, Joaquín Núñez Troncoso, ratificó sus críticas anteriores a la gestión del gobierno local, pero también utilizó su tiempo para reprochar a los grupos del PSdeG y del BNG su apoyo al presupuesto.
