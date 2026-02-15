Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva senda peatonal do Porselo tendrá 1.800 metros

Cuesta 700.000 euros y esta financiada por la Diputación

La alcaldesa Nidia Arévalo visita las obras de la nueva senda peatonal do Porselo, en Dornelas.

D. P.

Mos

El Concello de Mos inició el viernes las obras de la nueva senda peatonal do Porselo, en Dornelas, considerada por el Concello una de las actuaciones más relevantes previstas por el gobierno local para este año y una reivindicación histórica del vecindario.

La alcaldesa, Nidia Arévalo, visitó el arranque de los trabajos acompañada del concejal Camilo Grandal, destacando la mejora que supondrá para la seguridad vial y la movilidad peatonal en uno de los principales ejes del municipio.

La intervención, con un presupuesto superior a 700.000 euros y financiada por la línea 1 del Plan «Máis Provincia» de la Diputación de Pontevedra, permitirá completar el itinerario circular entre el IES de Mos y Asodifisi. El proyecto añadirá 1.800 metros a los 1.370 ya existentes.

