Obras
La nueva senda peatonal do Porselo tendrá 1.800 metros
Cuesta 700.000 euros y esta financiada por la Diputación
El Concello de Mos inició el viernes las obras de la nueva senda peatonal do Porselo, en Dornelas, considerada por el Concello una de las actuaciones más relevantes previstas por el gobierno local para este año y una reivindicación histórica del vecindario.
La alcaldesa, Nidia Arévalo, visitó el arranque de los trabajos acompañada del concejal Camilo Grandal, destacando la mejora que supondrá para la seguridad vial y la movilidad peatonal en uno de los principales ejes del municipio.
La intervención, con un presupuesto superior a 700.000 euros y financiada por la línea 1 del Plan «Máis Provincia» de la Diputación de Pontevedra, permitirá completar el itinerario circular entre el IES de Mos y Asodifisi. El proyecto añadirá 1.800 metros a los 1.370 ya existentes.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- Los conductores gallegos no podrán utilizar la autovía para llegar a Lisboa
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Hallan ADN de otros dos varones sin identificar bajo las uñas de Judith
- Cae parte de la estructura de un edificio desocupado junto a Porta do Sol: «Menos mal que pasó por la noche»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático