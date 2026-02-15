El espíritu de Cuquín enciende el Carnaval en Porriño

El oasis de sol entre tantos días de lluvia permitió que Porriño fuera uno de los pocos municipios que siguió adelante con su programación de Carnaval. Así, dio ayer el pistoletazo de salida de su Entroido con una jornada marcada por la emoción y por la memoria colectiva, pues el protagonista de este año es Joaquín Diz, conocido como Cuquín, antiguo trabajador municipal recientemente fallecido que durante décadas fue uno de los símbolos del Carnaval en Porriño. Su imagen protagoniza el cartel oficial de esta edición de Entroido, obra de Javier Fernández Alonso, ganador del Concurso Escolar de Carteles, que estuvo presente en el pregón junto con la histórica Comparsa Matices y los demás ganadores del certamen de carteles.

«Para mi es un honor enorme que mi dibujo represente el Entroido en Porriño. Quise transmitir alegría, pero también cariño y respeto por Cuquín, porque forma parte de la historia viva de nuestra fiesta», destacó Javier Fernández Alonso, del Colegio Santo Tomás, durante su intervención.

Por su parte, desde la Comparsa Matices, resaltaron la vinculación personal que tenían con Cuquín. «Conocíamos bien a Cuquín, que para nosotros fue siempre el rey del Carnaval. Llevamos años viviendo esta fiesta desde dentro y sabemos que lo más importante es la gente. Para nosotros es un honor ser pregoneras», destacaron desde la Comparsa Matices, reivindicando que «el Entroido de Porriño se hace en la calle, compartiendo, y este año además lo hacemos recordando a alguien que siempre estuvo ahí».

Amplio programa

El pregón fue el punto de partida de una celebración que se extenderá hasta el próximo miércoles, con un amplio programa para todos los públicos que continuó ayer por la tarde con el desfile de comparsas, que reunió en las calles de Salceda a más de 2.000 participantes de todas las edades. En total, 24 agrupaciones hicieron una demostración magistral y tampoco faltó el tradicional Xogo da Ola.

Noticias relacionadas

«El Entroido define perfectamente el espíritu de nuestro pueblo: es una fiesta hecha en la calle, en comunidad y con mucha participación vecinal. Este año añadimos un componente emotivo y humano, recordando a Cuquín, que estará muy presente, como siempre lo hizo él», subrayó el alcalde, Alejandro Lorenzo, en el inicio del Carnaval porriñés.