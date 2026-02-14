La Xunta tendrá un solar en el centro de Salceda para vivienda protegida

El pleno de Salceda de Caselas aprobó, con los votos del gobierno de MS y de los ediles del PSdeG-PSOE y del BNG, la cesión a la Xunta de Galicia de tres parcelas en la zona de A Devesa, que conforman un solar en el centro urbano, para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública.

El Partido Popular se abstuvo al considerar que en esas parcelas quedaría mejor una plaza pública y que el Concello tenía otros terrenos para su cesión a la Xunta.

La alcaldesa defendió la cesión de esos terrenos indicando que era un procedimiento negociado con la propia Administración autonómica ante la necesidad de vivienda en Galicia y en Salceda. Mostró la disposición del Concello a ceder otros terrenos, de los que la Xunta ya tenía conocimiento, pero indicó que fue la propia Administración autonómica la que se inclinó por esa ubicación de reciente adquisición durante las negociaciones y que la necesidad de vivienda no permite demoras.

En su exposición inicial, Castiñeira indicó que a la cesión se llega tras meses de trabajo y puso en valor el trabajo conjunto con la Xunta «para que este concello poida formar parte desas 10.000 vivendas anunciadas polo presidente da Xunta». Añadió que en todo el proceso ha habido un trabajo riguroso desde la lealtad entre administraciones.

El portavoz del PP comenzó su intervención diciendo «vivenda si, edificio na totalidade da parcela da Devesa non». El edil reconoció la necesidad de vivienda para jóvenes y no tan jóvenes, pero consideró que había otras alternativas. Criticó la falta de política de vivienda en 19 años en Salceda y recordó que el Concello no había aprobado un plan xeral. «Hai alternativas viables que non impedirían a ampliación e ordenación da Praza da Devesa; sería algo extraordinario», aseguró. «Non imos ser cómplices de tan irreversible decisión, regalando ese terreo para facer ese edificio, hipotecando o futuro desenvolvemento para poñer á disposición dos salcedenses máis espazo público», destacó. «Vostedes queren que nos atopemos cun paredón que imposibilite de por vida ter unha entrada á vila da Esfarrapada en harmonía», indicó también. El edil terminó su intervención pidiendo que el asunto quedase sobre la mesa.

El portavoz del PSOE, Xurxo Gregorio, afirmó que el propio gobierno local indicó en noviembre la existencia de zonas para suelo residencial y vivienda protegida en el PERI 2 y recordó que la Xunta tiene unos terrenos cedidos desde 2008 para vivienda en el entorno del río Caselas. Añadió que no había vivienda y que era necesaria, no solo la que se pretende hacer en A Devesa sino más: «É un problema grave e todo o que veña é bo».

El BNG, a través de su portavoz Salustiano Guerra, recordó al PP que en 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta, «o primeiro que fixo foi mudar a Lei de Vivenda de Teresa Táboas e en 17 anos non se preocuparon en absoluto da situación da vivenda en Galiza, deixando todo na man do mercado». También dijo que la Xunta «non quere terreos que requiran traballos previos; quere terreos xa dispoñibles para licenza directa, entón nin valen os terreos no entorno do Caselas nin os do PERI do novo centro de saúde, porque precisan traballos previos. Por iso este concello ten dúas opcións: mirar para outro lado ou facer algo».

Más de 300 pisos

En su segunda intervención, la alcaldesa responsabilizó al PP de no tener PXOM por no haberlo aprobado en 2016, «que probablemente daría resposta á problemática da vivenda», y anunció un programa de rehabilitación de edificios inacabados y la apertura de una nueva calle que, junto con estas viviendas protegidas, sumarían más de 300 pisos. Además, dio cuenta de todas las reuniones con la Xunta para concluir en la cesión del terreno.

Ante esto, el portavoz del PP indicó que «vostede mesmo se acaba de retratar; o Concello ofrécelle esas parcelas e, como a Xunta non llas quere, resulta que vostede se prega e van cederlle a de A Devesa. Pero, por favor, é flipante... O PP apoia a construción de vivenda en Salceda, pero non aí, non en todos os sitios e a calquera prezo. Todo o que dixo é unha demostración de que vostede non é capaz de imporlle á Xunta a parcela idónea».

Noticias relacionadas

La tensión fue a más en la sesión hasta el punto de que, en un momento dado, la alcaldesa le pidió al portavoz popular: «Deixen traballar os técnicos, fagan política a favor da veciñanza, non lle poñan paus nas rodas ao presidente Rueda, que comprometeu 10.000 vivendas en Galicia; non lle poñan paus nas rodas a Salceda, que tamén quere ter vivendas de promoción pública».