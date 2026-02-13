Mos asumirá con fondos propios la mejora integral del atrio de Pereiras

El Concello de Mos va a llevar a cabo un proyecto de mejora integral de la accesibilidad y pavimentación del atrio parroquial y del cementerio de Pereiras, una actuación muy demandada por los vecinos que se ejecutará con fondos municipales, con una inversión de más de 101.000 euros.

La intervención tiene como objetivo principal eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la seguridad y garantizar un acceso cómodo y digno a un espacio de especial valor social, patrimonial y emocional para la parroquia de Pereiras, dando respuesta a una situación de deterioro de los pavimentos y a las dificultades de movilidad existentes, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

El proyecto contempla tres actuaciones diferenciadas. La primera de ellas es la construcción de una rampa accesible de conexión entre el atrio parroquial y el cementerio viejo, sustituyendo las actuales escaleras de piedra irregulares, que suponen un riesgo para la seguridad de las personas usuarias. Esta actuación incluye también la instalación de pasamanos accesibles y la adecuación del entorno con zonas ajardinadas.

La segunda actuación se centra en la pavimentación del atrio de la iglesia, que contará con dos tipos de acabado en piedra natural, mejorando tanto la estética como las condiciones de uso y seguridad del espacio, especialmente en momentos de gran afluencia como los entierros.

Por último, el proyecto incluye pavimentación de los pasillos del cementerio viejo, así como la mejora del sistema de drenaje y la recogida de aguas pluviales, con el fin de evitar encharcamientos y prolongar la vida útil de los nuevos pavimentos.

Dos meses de obras

El plazo estimado de ejecución de las obras será de hasta dos meses tras la adjudicación y las actuaciones previstas cumplirán, todas ellas, la normativa vigente en materia de accesibilidad, seguridad y protección del patrimonio.

Desde el Concello de Mos destacan que esta obra «es un ejemplo claro del compromiso municipal con la mejora de los espacios públicos en las parroquias, apostando por intervenciones necesarias, seguras y respetuosas con el entorno, financiadas con recursos propios y pensadas para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas».