El GES de Mos realizó en el último mes un centenar de intervenciones

El Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mos atendió en el último mes un centenar de incidencias. El equipo actuó de manera continuada para dar respuesta a situaciones muy diversas, entre ellas, incendios urbanos e industriales, accidentes de tráfico, atascos, derrumbamientos, caídas de elementos y otras incidencias derivadas de los diferentes episodios de condiciones meteorológicas adversas. En este sentido, en los momentos de mayor intensidad del temporal, se llegaron a registrar más de 17 intervenciones en un solo día, lo que evidencia la magnitud del dispositivo desplegado.

«El equipo de emergencias de Mos está integrado por 13 profesionales que, una vez más, demostraron su preparación, coordinación y capacidad de respuesta, garantizando la seguridad de los vecinos y la normalización de la situación en el menor tiempo posible», destacan desde el Concello, agradeciendo públicamente el trabajo realizado.

Desde el gobierno local subrayan que la labor de estos profesionales resulta esencial para la protección de las personas, de los bienes y de las infraestructuras, y agradece su entrega, disponibilidad permanente y compromiso con Mos, especialmente en situaciones de dificultad como la registrada durante este temporal.