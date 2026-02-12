Zendal lleva la ciencia a las aulas con referentes femeninos

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Zendal, el grupo biofarmacéutico internacional con sede en Porriño, desarrolló una iniciativa educativa en siete centros escolares de la zona, en la que participaron ocho profesionales del ámbito técnico y científico del grupo. Consistieron en charlas, dirigidas a niños y niñas de 6 a 10 años, en las que llevaron la ciencia a las aulas y fomentaron referentes femeninos en disciplinas como la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Durante las sesiones, las profesionales de la compañía explicaron de manera didáctica y adaptada a la edad del alumnado en qué consiste su trabajo diario.