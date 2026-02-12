Porriño tienen 60 casos activos de violencia de género bajo vigilancia

La comarca de A Louriña, azotada recientemente por la violencia machista con el brutal homicidio de Belén en Mos, y el suicidio de su presunto agresor, su expareja, en Porriño, tiene actualmente 60 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén en Porriño. Esta cifra se dio a conocer ayer tras una Junta Local de Seguridad en Porriño en la que Guardia Civil y Policía local hicieron balance de los datos en materia de seguridad correspondientes a 2025 e inicios de 2026.

La reunión contó con la presencia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, María José Rodríguez; del teniente coronel de la Guardia Civil, Óscar Grañas; del teniente comandante de la Guardia Civil de Porriño, David Mejuto; del capitán de la Guardia Civil y jefe de la Compañía de Vigo; Rafael Antonio Pereiras; del alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo; del inspector jefe de la Policía Local de Porriño, Daniel Rodríguez; y de los oficiales Antonio Pereira y Jesús Costas, entre otros asistentes.

En cuanto a los datos de violencia de género en el partido judicial de Porriño; las denuncias cayeron de 94 en 2024 a 83 en 2025. De esas 83, existen actualmente 60 casos activos en el sistema VioGén: 17 supervisados por la Policía Local y 44 por la Guardia Civil. Además, del total, 33 cuentan con orden de protección en vigor, seis tienen asignado el servicio telefónico Atenpro, 58 están catalogados con riesgo bajo y dos presentan riesgo medio. En este sentido, la responsable de esta unidad de la Subdelegación, María José Rodríguez, puso el acento sobre la edad de las víctimas, ya que la mayoría tienen entre 18 y 30 años, seguidas de las que están entre los 31 y los 45 años.

Por otro lado, en relación a otras actividades, la Guardia Civil registró 782 infracciones penales, con 315 hechos esclarecidos, y 421 infracciones administrativas en 2025. Entre los delitos contabilizados figuran 65 lesiones, 183 estafas, 79 hurtos y 19 robos con fuerza en viviendas. En relación al tráfico o consumo de drogas, las actuaciones pasaron de 112 en 2024 a 136 en 2025.

Por su parte, la Policía Local de Porriño realizó el año pasado 50 detenciones, de las cuales 44 fueron a hombres y seis a mujeres, fruto de una mayor actividad preventiva. El delito con mayor número de detenciones fue el cumplimiento de requisitos judiciales, con 24 personas detenidas. Otras actuaciones destacadas incluyeron delitos de robo con fuerza, abuso sexual, resistencia o desobediencia a agentes, violencia de género, quebrantamiento de medidas cautelares y delitos contra la salud pública.

A tenor de estas estadísticas, el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, valoró que Porriño es un Concello seguro, cuyos datos «indican claramente avances en delitos como los hurtos y los robos con fuerza, que inciden directamente sobre la seguridad percibida por la ciudadanía, y que mostraron una clara disminución». Asimismo, destacó, como vienen siendo la tónica habitual en toda España, un incremento de las estafas, ámbito en el que impacta directamente la ciberdelincuencia, que pasaron de 150 a 183 denuncias.