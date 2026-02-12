El BNG dice que Castiñeira sabía que no iba a aprobar el presupuesto

El BNG de Salceda recalca que la alcaldesa, Loli Castiñeira, «falta a la verdad cuando dice que el BNG cambió de votar a favor a la abstención» en el pleno al que el gobierno local llevaba la aprobación de los presupuestos para 2026, que no salieron adelante por el voto en contra del PP y la abstención del concejal nacionalista, que acusa a la regidora de «prisa repentina».

«Lo cierto es que, antes de iniciar la sesión extraordinaria del pleno, sabía (la alcaldesa) que no contaba con la mayoría suficiente para la aprobación del asunto; conocía que un concejal del grupo municipal del PSOE y con el que contaba con su voto favorable, debido a razones personales, no asistirá al pleno», explican desde el BNG, indicando que «si no quisiera escenificar la pérdida de una votación debería, en un acto de sentido común, retirar el asunto y llevarlo a otra sesión en la que fuese factible aprobarlo».

El BNG asegura que «en todo momento se acogió al principio de buena fe negocial» y que su posición siempre fue de absoluta transparencia en cuanto a facilitar, con la abstención, la aprobación inicial de los presupuestos; por eso reprocha que «las manifestaciones de la alcaldesa, en el pleno, atentan contra ese principio y dificultan las relaciones interpersonales y de negociación pública».