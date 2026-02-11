El gobierno de Salceda vuelve a llevar a pleno el presupuesto para 2026

La corporación de Salceda celebra mañana, jueves, un pleno extraordinario para tratar de aprobar el presupuesto de 2026. Es la segunda vez que el equipo de Movemento Salceda lleva el documento económico a pleno, luego de que, en un primer intento, el PP y el BNG impidieran su aprobación con el voto en contra de los populares y la abstención del edil nacionalista. En cambio, votaron a favor MS y PSOE, aunque solo sumaron cinco votos debido a la ausencia de un edil socialista.

El presupuesto diseñado por MS para 2026 supera los seis millones de euros. El equipo de gobierno, en minoría, negoció el documento con PSOE y BNG, incluyendo sus aportaciones, pero, finalmente, el BNG votó en contra, lo que impidió su aprobación.