La Festa da Rosa de Mos integrará la nueva Feira do Viño Rosado de Galicia

La Festa da Rosa de Mos crecerá en su quincuagésimo tercera edición con la celebración de la primera edición de la Feira do Viño Rosado de Galicia, que tendrá lugar los días 13 y 14 de junio en Mos. El vino rosado maridará con la empanada de maíz, el otro elemento gastronómico que lleva años siendo protagonista de la Festa da Rosa de Mos, de Interés Turístico de Galicia y que, con este nuevo atractivo, hace méritos en su anhelo de ser declarada Fiesta de Interés Nacional.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se reunió esta semana con la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, para impulsar la colaboración conjunta en materia de promoción del vino rosado gallego dentro de la Festa da Rosa. En esta línea, la conselleira subrayó que dicha fiesta será una oportunidad para las bodegas que elaboran este tipo de producto, dentro de la apuesta de la Xunta por todas aquellas iniciativas que generen sinergias entre diferentes sectores para impulsar la producción agroalimentaria gallega de calidad.

Mos ya tuvo su primera toma de contacto con la promoción de los caldos rosados en la pasada edición de la Festa da Rosa, cuando colaboró con dos bodegas que sirvieron sus vinos rosados el día grande de la fiesta, que cuadra siempre el 13 de junio y que desde hace dos ediciones se celebra en el entorno del Pazo de Mos. Allí, Regina Viarium, con su Regina Rosae, y Adegas Condado de Sequeiras, con Sueños de Martina, fueron las primeras marcas en apostar por Mos para exaltar el vino rosado de Galicia.

Ayudas para mejorar el rural

Al margen de la futura fiesta, en la reunión entre la alcaldesa y la conselleira de Medio Rural también se avanzó en materia de infraestructuras agrarias y desarrollo rural. Así, se evaluó la cooperación para la mejora de los caminos en el marco del Plan Camiña Rural da Consellería. Con cargo a este programa, para el periodo 2026-2027 Mos tiene adjudicada una ayuda mínima de casi 51.400 euros, que se podrá incrementar en función de criterios objetivos marcados en la convocatoria.

A mayores, desde el 2020, el Concello de Mos recibió, en conjunto, una aportación de cerca de 283.000 euros dentro de los diferentes planes impulsados por el gobierno gallego para la mejora y el acondicionamiento de caminos rurales. Estos fondos permitieron el arreglo de un total de seis vías municipales, situadas en diversos puntos de las parroquias de Louredo y Mos.