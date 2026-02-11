Cita a ciegas con los libros en la Biblioteca Pública de Mos

La Biblioteca Pública Municipal María Magdalena de Mos vuelve a celebrará el Día de San Valentín con «Cita a ciegas con los libros», una iniciativa que se pone en marcha por segundo año consecutivo tras la buena acogida de su primera edición.

La actividad se desarrollará hasta el 13 de febrero, ofreciendo a los usuarios y usuarias de la biblioteca la oportunidad de vivir una experiencia lectora diferente, basada en la sorpresa y la curiosidad. Así, los participantes podrán llevar en préstamos un libro envuelto en papel de regalo, sin conocer ni el título ni el autor hasta descubrirlo en casa, convirtiendo cada lectura en una auténtica cita literaria a ciegas.