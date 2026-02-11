El Carnaval de Porriño homenajeará a Cuquín

El Entroido de Porriño homenajeará a Joaquín Diz, conocido popularmente como Cuquín, antiguo trabajador municipal, símbolo popular del Carnaval en Porriño, fallecido a finales del año pasado. El cartel de la programación representa a Cuquín y también el Enterro da Sardiña tendrá relación con su figura. «Este año queríamos que el Entroido tuviese también un componente emotivo y humano, recordando a Cuquín, una persona muy querida que forma parte de la memoria colectiva de Porriño y que estará muy presente a lo largo de toda la programación», detalla el alcalde, Alejandro Lorenzo.

La imagen oficial del Entroido 2026 en Porriño corresponde al cartel ganador del Concurso Escolar de Carteles, cuyo premio absoluto fue para Javier Fernández Alonso. Su trabajo, en el que dibuja la cara de Cuquín, servirá como cartel oficial de esta edición. Además, como viene siendo habitual, el autor participará en el pregón de Carnaval, que se celebrará el sábado 14 a mediodía en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios. Este año correrá a cargo de la Comparsa Matices, además de Javier Fernández Alonso y el resto de los ganadores y ganadoras del Concurso Escolar de Carteles.

El pregón dará el pistoletazo de salida a la programación de Entroido, que volverá a tener dos desfiles: uno el mismo sábado, con más de 2.000 participantes repartidos en 24 comparsas, y otro el martes, 17 de febrero. El Concello destina cerca de 30.000 euros en premios a las comparsas participantes, que se repartirán según el número de integrantes. El desfile del sábado arrancará a las 18 horas desde el Pabellón Municipal de Deportes, y el del martes a las 18.30 horas.

La programación de Carnaval culminará el Miércoles de Ceniza con el velorio de la sardina desde las 17 horas en el Círculo Recreativo Cultural; la lectura del testamento a las 19 horas en la Plaza del Concello y posterior acompañamiento final de la difunta hasta el río Louro.