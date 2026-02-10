Sucesos
Sofocan un incendio en una granja de pollos en Salceda
Salceda de Caselas
Ninguna persona ni animal sufrió daños ayer a causa de un incendio en una granja de pollos en Salceda de Caselas, en el lugar de O Torreiro, en la parroquia de Soutelo.
El aviso se dio alrededor de las siete de la mañana y fue necesaria la intervención de varios equipos de emergencias para controlar el fuego. Participaron los bomberos de O Porriño, el GES de Mos, la Guardia Civil, Protección Civil de Salceda y también los bomberos de Ponteareas, que aportaron agua.
El incendio se originó en una zona de calderas y, una vez controlado, los efectivos retiraron el material combustible con una pala para evitar el avance de las llamas hacia la nave donde se encontraban los animales.
