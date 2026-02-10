Los servicios sociales de Salceda, más accesibles

La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, y la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitaron Salceda de Caselas para comprobar las mejoras de accesibilidad en el centro municipal de servicios sociales. Las actuaciones incluyeron la instalación de un ascensor y la creación de un baño accesible en la planta baja. La obra recibió una aportación de la Xunta cercana a 34.000 euros, dentro de la Orden de infraestructuras de uso público de 2025, dotada con 3,5 millones de euros. Prieto señaló que el objetivo es garantizar un espacio funcional para usuarios y personal, facilitando servicios esenciales.

Durante la visita estuvieron acompañadas por la alcaldesa, Loli Castiñeira, concejales del gobierno y Corporación local.