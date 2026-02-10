Porriño invertirá 2,7 millones en mejorar Torneiros

El pleno de Porriño dio luz verde ayer a un plan de revitalización urbana para el barrio residencial de Torneiros, con una inversión de 2,7 millones de euros cofinanciados a través del Plan Extra de la Diputación y fondos europeos FEDER. La actuación permitirá transformar de forma integral las distintas fases de este polígono, en lo que el Concello define como uno de los proyectos de regeneración urbana más relevantes de los últimos años.

El concejal del gobierno, Carlos Nogueira (PP), fue el encargado de defender el punto, detallando unas obras que incluyen la renovación de las redes de agua potable, la modernización del saneamiento y la mejora del drenaje pluvial, así como la ampliación de zonas peatonales, la mejora de aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de itinerarios accesibles y seguros, especialmente en los entornos de los centros educativos, el multiusos de Torneiros y el centro cultural Alba. Indicó que el proyecto prevé además la sustitución del alumbrado público por luminarias LED y la incorporación de nuevo mobiliario urbano y vegetación, con el objetivo de generar un entorno más verde, amable y sostenible. La actuación se completa con la creación de un parque acuático en el Parque Alba.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que la iniciativa afecta a las cinco zonas del polígono y la calificó como «la inversión más importante en años». También reprochó al anterior gobierno socialista la ausencia de inversiones en Torneiros pese a los más de 10 millones recibidos de la Diputación en el periodo en que gobernaron, y abogó por mejorar todas las parroquias «que ustedes abandonaron».

Durante el debate, el portavoz del BNG, Pedro Pereira, lamentó que el plan no incluya una solución al problema de inundaciones en la fase 3. A su entender, debería aprovecharse el proyecto para resolver este problema y evitar después tener que actuar de nuevo.

Por su parte, el portavoz del PSdeG-PSOE, David Alonso, cuestionó que no se incorporen medidas para erradicar el chabolismo y pidió aclaraciones sobre el protocolo a seguir en caso de detectarse lindano durante las obras.