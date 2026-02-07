Mos retrasa su desfile de comparsas al domingo 22 de febrero

Mos ya tiene todo preparado para la celebración del Entroido 2026, cuyo desfile de comparsas se retrasa al domingo 22 de febrero, con salida a las 18.00 horas para recorrer la Avenida de Sanguiñeda. Con el objetivo de fomentar la participación de asociaciones, colectivos y grupos, el Concello reserva un presupuesto de 12.000 euros para premios.

Las bases reguladoras del concurso establecen dos grandes categorías, una de grupos, de entre 20 y 30 componentes; y otra de comparsas. En este sentido, las comparsas con domicilio social en Mos tendrán prioridad.

El concurso contará con un jurado especializado, formado por profesionales del mundo del espectáculo, del diseño, de la moda, del baile, de la animación y de la caracterización, que valorará aspectos como la originalidad, el vestuario, las coreografías, la creatividad, la calidad artística y el impacto visual de las propuestas presentadas. Así, además de las compensaciones por participación en función del número de componentes, se otorgarán premios a la mejor comparsa infantil, la mejor compasa adulta, así como menciones a la mejor carroza, el mejor vestuario y la mejor animación.

Como broche final a la jornada del desfile, tendrá lugar un concierto del grupo Patinamá.

Con todo, la programación de Carnaval en Mos comenzará ya el próximo 16 de febrero, lunes, con una gran fiesta infantil en el pabellón Óscar Pereiro, en horario de 17.00 a 20.00 horas. Habrá hinchables y actuación de Dani Barreiro & Friends.