Salceda premiará con 1.500 euros a la mejor fotografía de Carnaval

Salceda de Caselas premiará con 1.500 euros al autor de la fotografía ganadora del primer Certamen de Fotografía Xank Penabella, que el equipo de gobierno presentó en compañía de los hijos del fotógrafo, Breogán y Gael, cuando están a punto de cumplirse cinco años de su fallecimiento. El lugar escogido para la presentación fue el crucero de Fonte da Pedra, lugar emblemático en el enfrentamiento de Carnaval de Castro Barreiro y A Feira, que sirvió de escenario para la grabación de miles de imágenes a lo largo de la vida de Xank Penabella.

El certamen pretende homenajear a esta figura tan reconocida en Salceda, siempre detrás del objetivo de su cámara en cada evento festivo que se celebraba en la villa. Es por ello que, desde el Concello, escogieron vincular este concurso al Carnaval a este fotógrafo, por ser una fiesta en la que era especialmente relevante el trabajo de Xank Penabella.

«Pasaron cinco años desde la muerte de Xank y era necesario este reconocimiento. Xank fue una persona implicada y con sensibilidad que merece todo nuestro respeto y cariño, y creemos que este es un homenaje más que merecido», destacó la alcaldesa, Loli Castiñeira, animando a todas las personas, tanto profesionales como aficionadas a la fotografía, a participar en este certamen y mostrar las mejores imágenes de uno de los Carnavales más importantes de la provincia. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías capturadas durante los actos del Carnaval salcedense de este año, teniendo de plazo para hacerlo hasta el día 28 de febrero.

El jurado, compuesto por cuatro profesionales de la imagen, el concejal de Cultura y una persona representante de la familia de Penabella (con voz pero sin voto), otorgará un premio de 1.500 euros y un diploma al autor de la fotografía ganadora, abriéndose la posibilidad de otorgar hasta dos accésits de 250 euros cada uno. Además, desde el Concello se organizará posteriormente una exposición itinerante con las imágenes presentadas al concurso. Las personas interesadas ya pueden consultar las bases del certamen en la página web del Concello de Salceda.

El concejal de Cultura, Álex Rodríguez, destaca que «nos consta que, tanto en su barrio de Castro Barreiro como en el barrio de A Feira, se tenía especial cariño por esta persona, por lo que pensamos que la elección no podía ser más acertada».