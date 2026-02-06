Mos reclama soluciones a los problemas de movilidad del municipio

El Concello de Mos apoya las demandas de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) en relación con el trazado proyectado para la nueva autovía de la A-52 en el tramo Porriño-Vigo, así como la reclamación de la gratuidad total de la AP-9, especialmente en el tramo Puxeiros-Tui, como solución inmediata y eficaz a los problemas de movilidad que sufre el municipio.

Desde el gobierno local comparten la preocupación que existe entre el tejido empresarial de Mos ante un proyecto que, insisten, «no da respuesta a las necesidades reales de movilidad de trabajadores y mercancías, ni garantiza la protección del suelo productivo existente y en desarrollo». «El trazado actual supone una grave amenaza para el principal eje industrial del sur de Pontevedra, al carecer de accesos directos a los polígonos empresariales de Mos y al afectar zonas consolidades y estratégicas para el crecimiento económico local», denuncian desde el Concello de Mos.