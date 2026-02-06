Nueva autovía
Mos reclama soluciones a los problemas de movilidad del municipio
El Concello de Mos apoya las demandas de la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) en relación con el trazado proyectado para la nueva autovía de la A-52 en el tramo Porriño-Vigo, así como la reclamación de la gratuidad total de la AP-9, especialmente en el tramo Puxeiros-Tui, como solución inmediata y eficaz a los problemas de movilidad que sufre el municipio.
Desde el gobierno local comparten la preocupación que existe entre el tejido empresarial de Mos ante un proyecto que, insisten, «no da respuesta a las necesidades reales de movilidad de trabajadores y mercancías, ni garantiza la protección del suelo productivo existente y en desarrollo». «El trazado actual supone una grave amenaza para el principal eje industrial del sur de Pontevedra, al carecer de accesos directos a los polígonos empresariales de Mos y al afectar zonas consolidades y estratégicas para el crecimiento económico local», denuncian desde el Concello de Mos.
- ¿Por qué Marruecos complica cada vez más las cosas a la conserva gallega y Chile compromete a los bateeiros?
- Juan Taboada, coordinador de Meteogalicia: «Hay indicios de que en la segunda quincena de febrero podría dejar de llover»
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- El embalse de Eiras está a tres hectómetros cúbicos de alcanzar su capacidad total: ¿qué pasaría si llega al nivel máximo?
- Suspendido el tráfico ferroviario con origen y destino Vigo por el temporal de lluvias
- Activan la alerta naranja desde la madrugada de este jueves por lluvias fortísimas en el interior de la provincia de Pontevedra y temporal costero