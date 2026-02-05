Porriño estudia implantar aulas para formación de profesorado

El Concello do Porriño celebró un nuevo almuerzo pedagógico para reforzar la colaboración con los equipos directivos de los centros educativos.

Durante el encuentro se abordó la planificación de futuras acciones, incluida la creación de aulas formativas financiadas con fondos europeos para profesorado y alumnado del municipio porriñés.

Este almuerzo pedagógico permitió analizar necesidades actuales, compartir experiencias y avanzar en propuestas prácticas para mejorar la calidad del aprendizaje.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó la importancia de este espacio de coordinación y de transformar las ideas en medidas útiles.n