Un detenido en una operación contra el narcotráfico a gran escala en Salceda

Un despliegue de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sorprendió ayer por la mañana al vecindario del centro de Salceda y concluyó alrededor de las 11.30 horas con un detenido.

Decenas de agentes, según algunos vecinos al menos medio centenar, se apostaron a las 6.45 horas de la mañana en la calle Victoriano Pérez Vidal y, después de entrar en un edificio, echaron la puerta abajo de un piso, donde terminaron deteniendo a una persona, sin que se conozca por el momento su identidad ni los delitos de los que se le acusa. El registro estaría relacionado con la búsqueda de droga, dinero y documentos vinculados con el tráfico de drogas a gran escala. Se trata de una operación secreta que se realiza por efectivos al margen de los destacamentos de Seguridad Ciudadana de la zona.

Un vecino del inmueble señaló que a las 7.00 de la mañana escuchó un fuerte ruido, coincidente con el momento en que los agentes forzaron la puerta de entrada del edificio, así como el sonido de alarma de los habitantes de la casa, donde viven menores de edad escolarizados en la localidad y que hacen vida normal.

Otros vecinos indicaron que la persona detenida es natural de Kosovo, por lo que podría estar relacionada con una investigación a un clan albanés que estaría operando en Galicia para introducir droga en Europa.

El mes pasado, agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ya dieron por desmantelada una organización criminal dedicada a introducir cocaína en Europa a través de buques portacontenedores. En esa operación se intervinieron 200 kilos de cocaína en el Puerto de Vigo y se detuvo a ocho personas, de las cuales cinco entraron en prisión. Es posible que esta organización tuviese más ramificaciones que la investigación trata de esclarecer.n