El gobierno porriñés no ve urgente reforzar el centro de salud

El BNG de Porriño denuncia que el PP local, encabezado por su alcalde Alejandro Lorenzo, se negó a solicitar a la Xunta de Galicia un refuerzo de personal médico para el centro de salud, a pesar de que este atravesó varias jornadas sin facultativos en horario de tarde.

Según detalla el BNG, de los seis médicos asignados a las tardes, algunos días no hubo ninguno disponible, obligando a desviar a los pacientes al PAC cuando se trataba de urgencias. Esta situación derivó también en la dimisión de la directora del centro de salud.

Ante este escenario, el BNG y el PSdeG-PSOE do Porriño, dando voz a la Plataforma SOS Sanidade Pública da Louriña, presentaron una moción por urgencia en el pleno municipal para exigir a la Xunta la cobertura inmediata de las plazas necesarias y garantizar la atención médica en horario vespertino.

La oposición sostiene que la falta de médicos no es un caso aislado, sino el resultado de un problema estructural de déficit de personal, mala planificación e insuficiente inversión en atención primaria, atribuible al gobierno autonómico y a la dirección del SERGAS.

Sin embargo, el PP, con mayoría absoluta en el concello, rechazó la propuesta, lo que para la oposición evidencia una actitud de «inacción» y una priorización de los intereses partidistas frente a las necesidades de la ciudadanía.

El portavoz del BNG, Pedro Pereira, critica además que la prometida «reforma integral» del centro de salud se quedara en «un parche», sin ampliación de servicios clave como salud mental o radiología, y sin cubrir las plazas médicas necesarias.

Como colofón, el BNG recuerda que estuvo presente en la manifestación del 1 de febrero en Santiago de Compostela, convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública, para defender una sanidad pública digna y denunciar su actual estado de abandono.

La postura del PP de Porriño también fue compartida por el PP de Mos, que, en la última sesión, se negó a tratar la urgencia de una moción del PSdeG-PSOE sobre la misma problemátrica sufrida en días pasados en el Centro de Salud de Porriño.n