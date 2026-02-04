El tejido empresarial de Mos alerta de los perjuicios de la nueva autovía

La Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) urge al Ministerio de Transportes que responda a las alegaciones presentadas por la entidad hace ya un año en relación al trazado de la futura autovía A-52 Porriño-Vigo. En este sentido, recuerdan que dichas alegaciones contenían advertencias técnicas, económicas y territoriales «de enorme calado, que afectan al futuro del tejido empresarial de Mos».

Igualmente, Aemos reclama la gratuidad total de la AP-9, especialmente en el tramo Puxeiros-Tui, al entender que esta medida reduciría la saturación y siniestralidad de la A-55, disminuiría la presión sobre las vías locales y mejoraría la movilidad de trabajadores y mercancías.

«No nos oponemos a nuevas vías de comunicación, pero rechazamos un trazado que bloquea nuestro crecimiento, nos deja sin conexión con nuestros polígonos y amenaza nuestro futuro industrial», indica el presidente de Aemos, Manuel Castro, señalando la gratuidad del tramo Puxeiros-Tui de la AP-9 como «la solución más lógica y urgente».

Por otro lado, desde Aemos proponen la modificación del trazado porque el actual no incorpora accesos directos a ninguno de los principales polígonos industriales de Mos. «Esto impide resolver los colapsos recurrentes de la N-550, clave para el acceso a Pemos, donde el tráfico pesado supera el 90% en las horas punta», destacan, insistiendo en que la afección directa sobre zonas consolidades como Sanguiñeda provoca el riesgo de desaparición del nueve empresas con 250 empleados.

Otras alegaciones presentadas por los empresarios de Mos contra el proyecto de la nueva autovía Porriño-Vigo advierten de que este bloquea más de 80.000m2 de suelo industrial y terciario; corta sectores en pleno desarrollo como Cebral y Arrufana; impide enlaces directos con los polos empresariales más dinámicos y compromete el crecimiento económico previsto en el PXOM. «Esta propuesta lastra el futuro industrial de Mos, impidiendo ampliaciones y nuevas implantaciones empresariales en un municipio que ya opera al límite de su capacidad», resumen desde Aemos, alertando de que el proyecto, presupuestado en más de 400 millones de euros, no resolverá los problemas de movilidad.

Noticias relacionadas

«Seguimos a la espera de una respuesta a las alegaciones presentadas. Es imprescindible que el órgano competente atienda nuestras reclamaciones y dé explicaciones a una comunidad empresarial que lleva mucho tiempo alertando del grave impacto de este trazado», concluye el presidente de Aemos, Manuel Castro.