Salceda espera atraer a 30.000 personas a su tradicional Entroido

Si hay una cita destacada en Salceda de Caselas, esta es el Entroido, una tradición centenaria que enfrenta a los barrios de A Feira y Castro Barreiro desde hace ya 140 años, y que convierte a Salceda en el epicentro del Carnaval en la provincia de Pontevedra. Representantes de ambos barrios acompañaron ayer al equipo de gobierno en la presentación de la programación de Carnaval, una fiesta que, según recordó la alcaldesa, Loli Castiñera, cumple con todos los requisitos para ser declarada de Interés Turístico de Galicia, reconocimiento que el Concello lleva año anhelando. «Hablan las cifras: alrededor de 3.500 personas participando en los tres desfiles, y más de 30.000 personas que se acercarán a Salceda durante los días de Entroido», destaca la regidora.

Como cada año, fue imposible que ninguno de los barrios desvelase ni diese la más mínima pista sobre las temáticas que protagonizarán la batalla, que tendrá lugar el martes de Carnaval, el 17 de marzo.

Aunque la revalidad entre A Feira y Castro Barreiro es la cita más destacada del Entroido de Salceda, no es la única. Los actos comenzarán ya el viernes 13 de febrero con el desfile escolar que acogerá a más de 1.500 salcedenses de 0 a 18 años. Al día siguiente, sábado, la Banda Cultural de Salceda ofrecerá un concierto de Entroido en el Auditorio Municipal, a las 20.00 horas; y el domingo, 15 de febrero, se celebrará el XXVII Desfile de Carrozas y Comparsas, que, aún con las inscripciones abiertas, acumula ya once agrupaciones inscritas con más de 1.200 personas participantes. Además, el mismo domingo a mediodía, tendrá lugar el desfile y actuación del Rancho de Entroido de A Feira, acompañado por dos figuras ancestrales del Carnaval de Salceda, los «cabaleiros» y «mamarrachos».

Por otro lado, el Concello estrena este año una novedad en la programación: la primera edición del Certamen de Fotografía Xank Penabella, en homenaje al fotógrafo de origen ponteareano, afincado en Salceda de Caselas, referente de la fotografía social en el Concello. Su objetivo recogió miles de imágenes de fiestas, eventos culturales y deportivos y, en definitiva, de la vida social de Salceda. La participación estará abierta hasta el 28 de febrero y las bases se publicarán en los próximos días.