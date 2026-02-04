Detienen a un vecino de O Porriño con 20 gramos de cocaína y 270 euros en billetes

La Guardia Civil detuvo en O Porriño a un hombre de 42 años por un presunto delito de tráfico de drogas: llevaba consigo 20 gramos de cocaína y 270 euros en billetes.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes, cuando los agentes de la Benemérita observaron al varón, ya conocido por actuaciones de la misma índole, y decidieron abordarlo tras percibir en él una «actitud esquiva y nerviosa».

En el registro, encontraron una pipa para el consumo de drogas y una caja de plástico con 20 gramos de cocaína en su interior. Además, hallaron 270 euros repartidos en billetes fraccionados en su riñonera, indicio de que el vecino porriñés había realizado ventas de estupefacientes, según ha informado la propia Guardia Civil a través de una nota de prensa.

El hombre fue arrestado para posteriormente ser puesto a disposición judicial, tras la cual quedó en libertad con cargos.

La Benemérita informa en el comunicado, además, que se trata de la segunda detención en poco más de un mes debido a un asunto de estupefacientes. Ambas intervenciones forman parte de la Orden de Servicios «para la lucha contra el tráfico de drogas establecido desde la Compañía de Vigo», zanja el cuerpo.