El Festival de Cans, referente cultural del rural en España
La Fundación Contemporánea lleva diez años consecutivos incluyéndolo en su ranking
El Festival de Cans, cuya vigésimo tercera edición tendrá lugar del 19 a 23 de mayo, ha sido elegido como la iniciativa cultural más destacada de España en zonas rurales, y uno de los certámenes audiovisuales de referencia, según el ranking del año 2025 elaborado por la Fundación Contemporánea. De esta manera, el Festival de Cans cumple el hito de mantenerse diez años consecutivos, desde 2016, entre el más destacado de este prestigioso ranking.
Los resultados de la consulta anual retirada cada año entre más de 400 expertos culturales, ubican al Festival de Cans entre los doce primeros referentes culturales de Galicia. En el contexto de esta clasificación, todavía tiene más mérito la posición de Cans al tener por delante grandes macroproyectos culturales con enormes recursos de financiación pública como el Centro Galego de Arte Contemporánea, la Cidade de Cultura o festival Son do Camiño y otros con grandes recursos privados, como la Fundación Marta Ortega Pérez.
Al mismo tiempo, el Festival de Cans fue seleccionado como una de las tres únicas insignias culturales de referencia en la provincia de Pontevedra, junto con la Bienal de Pontevedra y el Festival Sin Sal. También aparece destacado como uno de los grandes referentes culturales del Estado en eventos celebrados en entornos rurales.
- El virus sincitial releva a la gripe como principal causa de ingreso en Medicina Interna
- Argentina identifica a un barco gallego por un posible caso de «pesca ilegal»
- La solidaridad en Xinzo: bares y panaderías llevan provisiones a los ganaderos que protestan en la A-52
- La RFEF niega poder incluir a Vigo entre las sedes mundialistas: 'Es un procedimiento cerrado
- ¿Qué es el virus respiratorio sincitial que está relevando a la gripe en los ingresos?
- Mata de varias puñaladas a su ex pareja en Mos y se suicida tras horas atrincherado
- Abel Caballero, sobre la vivienda: «La solución inmediata para bajar los precios de la vivienda es poner en el mercado los pisos vacíos: hay 12.000»
- Buenas noticias para los autónomos gallegos: la Xunta publicará una orden con 41 millones en ayudas