As Gándaras de Budiño encaran su recuperación
Porriño
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer As Gándaras de Budiño, en Porriño, con motivo del Día Mundial de los Humedales. En la recuperación de este ecosistema, incluido en la Red Natura 2000 y cuenta con elementos únicos en los contextos gallego e ibérico, se están invirtiendo 1,53 millones de euros, cofinanciados con fondos NextGenerationUE y Feder.
El objetivo general es duplicar la superficie de la laguna de 6.000 m², que ya está siendo recuperada a través de trabajos de restauración iniciados el pasado mes de agosto. Asimismo, la administración autonómica también está llevando a cabo otras acciones en este espacio.
