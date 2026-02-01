Porriño contrata por un millón de euros la limpieza viaria y cuidado de sus zonas verdes
«Se trata de un impulso histórico», dice el alcalde
El Concello de Porriño ha aprobado la licitación de dos contratos para reforzar la limpieza viaria y el mantenimiento de las zonas verdes, con una inversión anual conjunta cercana al millón de euros, informó el Concello en una nota de prensa. «Se trata de un impulso histórico para los servicios municipales, que permitirá incrementar medios, ampliar la frecuencia de actuaciones y ofrecer nuevas prestaciones tanto en el núcleo urbano como en las parroquias y polígonos industriales», indica el alcalde, Alejandro Lorenzo.
El contrato de limpieza viaria, dotado con 553.762 euros, incluirá baldeos diarios, reposición y mantenimiento de papeleras, limpieza tras accidentes, retirada de animales muertos y actuaciones periódicas sobre mobiliario urbano, sumideros y pintadas. También contempla tareas intensivas de recogida de hoja en otoño y la retirada de residuos abandonados.
Por su parte, el mantenimiento de zonas verdes contará con 431.513 euros para atender parques, jardines, senderos y espacios naturales. El servicio abarcará más de 400.000 metros cuadrados con labores de poda, riego, siega, limpieza y prevención de incendios. Para el regidor esta inversión «supone un compromiso firme por mejorar la calidad de vida y convertir Porriño en una villa más cuidada, saludable y sostenible».
