Parderrubias consolida su Aula Sénior

La Asociación de Veciños Santo Tomé de Parderrubias, considerada uno de los colectivos vecinales más dinámicos del municipio de Salceda de Caselas, está reforzando su apuesta por la Aula Sénior, un ejemplo vivo para el acompañamiento y la atención a las mayores en el rural.

El proyecto, según explica María Rodríguez, presidenta de esta asociación, cuenta con «una media de once participantes al año y ofrece mucho más que actividades: abre una puerta a la convivencia, a la memoria compartida y a la recuperación de la vida comunitaria».

El proyecto tiene lugar en A Revolta, la vieja escuela de la parroquia cuyas dos aulas cedió el Concello a la asociación, donde las tardes se llenan de voces, de risas y de miradas que se reconocen. Allí se desarrollan dinámicas cognitivas, actividades de socialización, juegos, vídeos y pequeñas salidas que permiten a las abuelas y abuelos disfrutar de un ambiente acogedor, seguro y participativo. «No se trata solo de estimular sus capacidades sensoriales y cognitivas, sino de propiciar un lugar donde sentirse acompañados, sonde cada gesto cuenta», asegura María.

La responsable de guiar estas sesiones es una educadora social que acude cada lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 19:30 horas. Con vocación y sensibilidad, orienta al grupo a actividades pensadas para mejorar las relaciones sociales, fortalecer la memoria y recuperar dinámicas que muchos participantes daban ya por perdidas.

María explica que antes de integrarse en la Aula Sénior, muchas de estas personas convivían a diario con la soledad, agravada por la falta de movilidad y la dificultad para participar en la vida social de la parroquia. «Hoy, gracias a este espacio comunitario, recuperan rutinas, emociones y momentos que repercuten directamente en su bienestar emocional. Verles felices, activos y compartiendo sus historias es, sin duda, el mayor logro», añade.

El proyecto cuenta ahora con el apoyo económico de la Diputación de Pontevedra, que aporta 3.600 euros destinados a acciones en el ámbito social, y del Concello de Salceda de Caselas, que contribuye con 1.500 euros a través del Pacto de Estado. A estas ayudas se suma la aportación mensual de 55 euros por parte de las personas usuarias, un gesto que refuerza su sentido comunitario y su compromiso.

Gracias a este sostén institucional y vecinal, la Asociación de Veciños de Parderrubias reafirma su intención de seguir llamando a todas las puertas necesarias para asegurar la continuidad y la mejora de un proyecto tan valioso como imprescindible para la vida social de la parroquia.