Mos enseña en las escuelas lenguaje de signos a través de "Signamos na escola"

El Concello de Mos ha puesto en marcha el programa educativo "Signamos na escola", una iniciativa destinada a acercar la lengua de signos al alumnado de Educación Infantil de los centros públicos del municipio, según informó ayer el Concello. La propuesta se desarrolló a lo largo de esta semana y tuvo como objetivo promover una escuela más inclusiva, "en la que todos los niños y niñas puedan participar en igualdad de condiciones, independientemente de sus capacidades", aseguró Julia Loureiro, concejala de Educación.

Las sesiones fueron impartidas por la empresa En Lingua de Signos, con profesionales especialistas y con intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE). El taller, adaptado al segundo ciclo de Infantil —de 3 a 5 años—, empleó una metodología lúdica y participativa basada en cuentos, canciones y juegos como principales herramientas de aprendizaje.

Noticias relacionadas

Gracias a esta actividad, el alumnado pudo acercarse a la realidad de las personas sordas y sordociegas, descubrir formas alternativas de comunicación y conocer la lengua de signos como una vía más de expresión y relación. "Con esta iniciativa, el Concello de Mos reafirma su compromiso con una educación inclusiva y con la promoción de los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad", indicó la edil.