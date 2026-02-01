Localizan a una mujer asesinada en Mos y su pareja se atrinchera con un cuchillo
El caso se investiga como un posible caso de violencia de género
E. M.
Una mujer de 52 años fue hallada muerta este domingo en su vivienda de la parroquia de Sanguiñeda, en el municipio de Mos, con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. El crimen, ocurrido en torno a las 13.30 horas, se investiga como un presunto caso de violencia de género, según ha podido saber este periódico. La expareja huyó de su vehículo, está localizado y no se descarta su detención de forma «inmediata», según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. En estos momentos, se encuentra atrincherado en una vivienda de Atios con un cuchillo en la mano y los agentes negociian su salida.
Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local. La hermana de la víctima, de nombre María Belén Fernández, fue quien encontró el cuerpo en el interior del domicilio y también vio cómo la pareja de la mujer, Santiago, abandonaba la vivienda. El principal sospechoso se trata de un vecino del Barrio do Monte con el que una vecina vio a María Belén paseando a sus perros en la tarde de ayer.
Aunque no se descarta ninguna hipótesis, la investigación se centra en un posible caso de violencia de género. De acuerdo con la información recabada, no constan denuncias previas por este motivo. Ambos llevaban meses separados, pero mantenían buena relación y se veían asiduamente.
La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, se ha desplazado hasta el lugar para hablar con los investigadores. A las 19.00 horas, el propio Concello de Mos convocó a los vecinos para un minuto de silencio enfrente a la casa consistorial.
Si finalmente se confirma el caso como un crimen machista, el número de mujeres asesinadas en España durante 2026 ascendería ya a seis. Desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar, serían 1.348.
Pide ayuda
El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de Whatsapp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.
Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.
