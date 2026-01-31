Mos da un ultimátum por el estado de la A-55 y la N-550 y amenaza con ir al juzgado

La junta de gobierno local del Concello de Mos aprobó ayer un requerimiento formal dirigido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la falta de conservación de las vías estatales que atraviesan el término municipal. Según explicó el Concello a través de su servicio de prensa, la medida llega tras meses de solicitudes reiteradas, que desde mayo de 2024 ha reclamado sin éxito actuaciones urgentes en varios tramos de la autovía A-55 y de la carretera N-550.

Según el Ayuntamiento, el acuerdo se enmarca en el expediente 1787/2024, relativo a la presentación de un requerimiento previo conforme al artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdición Contencioso-Administrativa. Este trámite es obligatorio antes de acudir a los tribunales en casos de inactividad administrativa que afectan directamente a la seguridad de las personas.

La iniciativa municipal se basa en un informe técnico exhaustivo, elaborado por los servicios municipales y acompañado de documentación fotográfica, que detalla graves deficiencias estructurales y de seguridad en varios puntos críticos. Entre los problemas detectados en la A-55 figuran el deterioro avanzado del firme, con pérdida de adherencia y presencia de fochancas, así como un mayor riesgo de accidentes en condiciones meteorológicas adversas. El documento señala además la necesidad de una rehabilitación integral del pavimento con materiales antideslizantes, la existencia de incorporaciones con escasa visibilidad, salidas peligrosas en zonas habitadas y carriles de servicio en mal estado. A ello se suman deficiencias en la señalización, guardarraíles deteriorados, pasos de peatones mal iluminados o inexistentes y túneles con filtraciones y mantenimiento deficiente.

En la N-550, el Concello reclama una adaptación urgente a su realidad urbana, especialmente en la zona de Sanguiñeda, donde la presencia de viviendas, actividad económica, un tránsito peatonal intenso y el paso de peregrinos justifican que se considere este tramo como travesía urbana para reforzar las medidas de seguridad.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, visitó en la mañana de ayer varios de los puntos señalados en el informe acompañada de vecinos. Durante la inspección, la regidora destacó la gravedad de la situación: «Esto no son opiniones ni debates políticos: son riesgos reales que los vecinos sufren todos los días. Los problemas están identificados, documentados y localizados. Lo que falta es actuar».

El requerimiento aprobado insta al Ministerio a poner fin a su inacción, iniciar de forma urgente las obras de reparación y comunicar un calendario detallado de actuaciones. El Ministerio dispone de un mes para responder. Si no lo hace, el Concello de Mos acudirá a la vía contencioso-administrativa.

«Mos no pide favores. Exige que se cumplan las obligaciones legales de mantenimiento y seguridad. El vecindario merece carreteras seguras y una administración responsable», concluyó Arévalo.