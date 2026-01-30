El PP tumba los presupuestos de Salceda tras una abstención del BNG

El pleno del Concello de Salceda de Caselas rechazó este jueves el proyecto de presupuestos municipales para el presente ejercicio, que ascendía a algo más de seis millones de euros, tras no alcanzar el apoyo necesario de la Corporación, al votar en contra el PP y abstenerse el único edil del BNG, lo que resultó determinante para que el presupuesto no saliera adelante.

Las cuentas fueron respaldadas por Movemento Salceda y el PSOE, que sumaron cinco votos favorables debido a la ausencia de un edil socialista.

Durante el debate, el concejal de Hacienda, Álex Rodríguez, defendió el documento señalando que se trataba de un presupuesto equilibrado, elaborado sin subir impuestos y que no incluía todavía subvenciones previstas. Rodríguez destacó además el esfuerzo en el ámbito social, con una partida superior a 1.050.000 euros, así como los 105.000 euros destinados a inversiones reales. El edil criticó duramente en otro momento al BNG por su cambio de postura, recordando que los nacionalistas habían participado en la negociación previa y que sus aportaciones fueron incorporadas al texto final.

Así se recogen los acuerdos adoptados entre las tres formaciones para la elaboración de diversos estudios estratégicos, entre ellos los de movilidad hacia O Barreiro, A Feira y A Picoña, así como un estudio para la mejora de la seguridad en el Alto da Brava y otro para la construcción de una nueva carretera en el lugar de Gumil. Además, se contempla inversión con fondos propios para ejecutar un tramo de saneamiento en A Picoña y para hacer frente a las aportaciones municipales vinculadas a subvenciones de otras administraciones.

Desde el Partido Popular, el responsable económico Joaquín Núñez Troncoso cargó contra el proyecto, al que calificó como un presupuesto de «corta y pega», «poco ambicioso» y lo definió después como un «desastre», cuestionando su contenido y la planificación económica del gobierno local.

Por su parte, el concejal socialista Xurxo Gregorio Vaqueiro justificó el apoyo del PSOE al presupuesto y reconoció que existía un acuerdo previo con el BNG que incluía ocho puntos consensuados.

El representante del BNG, Salustiano Guerra, explicó su abstención señalando que, aunque el presupuesto recogía propuestas positivas, no podía apoyarlo, entre otros motivos, porque a su juicio diez euros de cada cien correspondían a lo que definió como «partidas oscuras».

La alcaldesa, Loli Castiñeira, lamentó públicamente la decisión del BNG de «dar marcha atrás» y criticó la postura llegando a decir que «la UPG sigue anclada en la barricada y en el no», refiriéndose al partido mayoritario de la coalición frentista en el que militaría el edil de Salceda. Asimismo, Castiñeira agradeció al PSOE su «lealtad y seriedad» durante el proceso de negociación y en el debate plenario.