Mos busca la inserción laboral de cien personas en su Plan Integral de Empleo

El Concello de Mos impulsa la undécima edición de su Programa Integrado de Empleo (PIE) 2025-2026, una iniciativa consolidada que busca mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas del municipio. El programa cuenta con una subvención de la Xunta de Galicia de 220.000 euros, procedentes de fondos finalistas transferidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y con una cofinanciación municipal de 57.065,97 euros.

En total, el PIE estará dirigido a 100 personas participantes y se desarrollará a través de un conjunto de actuaciones coordinadas que combinan formación, orientación laboral y prácticas no laborales en empresas, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de trabajo. El Concello de Mos se ha marcado como meta alcanzar un 45 % de inserción laboral entre las personas participantes.

El programa incluye diversas acciones formativas recogidas en el catálogo de Formación del SEPE, adaptadas a las demandas actuales del mercado laboral. Entre los contenidos previstos figuran cursos de gestión básica de almacén, operaciones de manejo de carretilla, técnicas de paquetería, caja y reposición, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales.

Además, las personas participantes recibirán orientación laboral personalizada, con la finalidad de mejorar sus habilidades para la búsqueda activa de empleo, definir itinerarios profesionales acordes a su perfil y aumentar sus oportunidades de inserción. Como parte esencial del programa, se realizarán prácticas no laborales en empresas del entorno, que permitirán aplicar los conocimientos adquiridos y ganar experiencia profesional.

Todas las acciones del Programa Integrado de Empleo son gratuitas. Asimismo, las personas participantes contarán con una bolsa de 10 euros por día de asistencia y con medidas de conciliación, facilitando así su participación en el programa.