El BNG cree que dos escuelas infantiles del concello porriñés se privatizarán

El BNG ha criticado la decisión del gobierno local de Porriño, presidido por Alejandro Lorenzo, de no integrar las dos nuevas escuelas infantiles en la Rede Galega Galiña Azul y «abrir la puerta a su gestión privatizada». Según la formación nacionalista, esta medida supone un retroceso en la gestión pública de la educación de 0 a 3 años, una competencia que corresponde a la Xunta de Galicia.

Los nacionalistas apuntan que la creación de nuevas escuelas infantiles era una demanda prioritaria en el municipio para dar respuesta al aumento de población y a la llegada de nuevas familias. En Porriño existen cerca de 800 niños y niñas de entre 0 y 3 años, pero hasta ahora solo se cubría en torno al 15 por ciento de la demanda.

El alcalde había anunciado la apertura de dos nuevas escuelas en 2025, aunque las obras se retrasaron un curso escolar. En el último pleno municipal, el gobierno local informó de que estos centros no dependerán de la Xunta, sino que serán gestionados desde el propio ayuntamiento. El BNG recuerda que la educación infantil de 0 a 3 años es gratuita desde 2022 y que las escuelas deben integrarse en la red autonómica para garantizar una gestión pública y homogénea.