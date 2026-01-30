El BNG cree que dos escuelas infantiles del concello porriñés se privatizarán
El BNG ha criticado la decisión del gobierno local de Porriño, presidido por Alejandro Lorenzo, de no integrar las dos nuevas escuelas infantiles en la Rede Galega Galiña Azul y «abrir la puerta a su gestión privatizada». Según la formación nacionalista, esta medida supone un retroceso en la gestión pública de la educación de 0 a 3 años, una competencia que corresponde a la Xunta de Galicia.
Los nacionalistas apuntan que la creación de nuevas escuelas infantiles era una demanda prioritaria en el municipio para dar respuesta al aumento de población y a la llegada de nuevas familias. En Porriño existen cerca de 800 niños y niñas de entre 0 y 3 años, pero hasta ahora solo se cubría en torno al 15 por ciento de la demanda.
El alcalde había anunciado la apertura de dos nuevas escuelas en 2025, aunque las obras se retrasaron un curso escolar. En el último pleno municipal, el gobierno local informó de que estos centros no dependerán de la Xunta, sino que serán gestionados desde el propio ayuntamiento. El BNG recuerda que la educación infantil de 0 a 3 años es gratuita desde 2022 y que las escuelas deben integrarse en la red autonómica para garantizar una gestión pública y homogénea.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana