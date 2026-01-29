Salceda convoca un pleno para aprobar las cuentas de 2026

El Concello de Salceda ha convocado un pleno extraordinario para hoy jueves con el objetivo de aprobar el presupuesto de 2026. Es la primera vez en años que un gobierno local de este municipio lleva a aprobación unas cuentas municipales en el primer mes del año y lo hace después de que el presupuesto de 2025 fuese aprobado en el mes de agosto.

Además, en la sesión se someterá a aprobación del proyecto de obra denominado «Roteiro enogastronómico en Salceda de Caselas», una actuación en la que se invertirán un total de 95.000 euros y que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en el Destino Condado Paradanta Destino Enogastronómico propuesto por la Asociación de Desarrollo Rural Condado de Paradanta «Terra e Auga». La sesión se inicia a las 20.30 horas.