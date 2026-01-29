Salceda convoca un pleno para aprobar las cuentas de 2026
El Concello de Salceda ha convocado un pleno extraordinario para hoy jueves con el objetivo de aprobar el presupuesto de 2026. Es la primera vez en años que un gobierno local de este municipio lleva a aprobación unas cuentas municipales en el primer mes del año y lo hace después de que el presupuesto de 2025 fuese aprobado en el mes de agosto.
Además, en la sesión se someterá a aprobación del proyecto de obra denominado «Roteiro enogastronómico en Salceda de Caselas», una actuación en la que se invertirán un total de 95.000 euros y que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en el Destino Condado Paradanta Destino Enogastronómico propuesto por la Asociación de Desarrollo Rural Condado de Paradanta «Terra e Auga». La sesión se inicia a las 20.30 horas.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de 6 centros de salud que cambiarán a la calle Lalín
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Davila 27/01/2026